Узнать больше

Временный поверенный в делах Молдавии в России покинул здание российского МИД

Короткая ссылка
Временный поверенный в делах Молдавии в России покинул здание российского Министерства иностранных дел.
Временный поверенный в делах Молдавии в России покинул здание российского МИД
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Как сообщает ТАСС, он ушёл, отказавшись давать какие-либо комментарии. 

Визит дипломата продлился более 20 минут.

Ранее Виталий Денисов сообщил о своей депортации из Молдавии и получении предписания о запрете на въезд в страну на десять лет.

Позднее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что временный поверенный Молдавии в Москве вызван в МИД России в связи с произошедшим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить