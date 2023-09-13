Временный поверенный в делах Молдавии в России покинул здание российского МИД

Временный поверенный в делах Молдавии в России покинул здание российского Министерства иностранных дел.

Как сообщает ТАСС, он ушёл, отказавшись давать какие-либо комментарии.

Визит дипломата продлился более 20 минут.

Ранее Виталий Денисов сообщил о своей депортации из Молдавии и получении предписания о запрете на въезд в страну на десять лет.

Позднее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что временный поверенный Молдавии в Москве вызван в МИД России в связи с произошедшим.