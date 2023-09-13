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В Эстонии могут начать конфисковывать уже находящиеся в стране российские машины

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Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил порталу государственного телерадиовещания ERR, что допускает возможность того, что уже вскоре власти начнут конфисковывать уже находящиеся в стране автомобили с российскими номерами.
В Эстонии могут начать конфисковывать уже находящиеся в стране российские машины
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Как сообщает РИА Новости, он указал, что в настоящий момент автомобили с российскими номерными знаками могут выезжать из Эстонии.

«Следующим шагом, я думаю, должно стать то, что машины, которые здесь находятся, больше бы не смогли выехать за пределы страны и должны быть впоследствии конфискованы», — сказал Ляэнеметс.

Ранее власти Эстонии запретили въезд на территорию государства на автомобилях с российскими номерами, так как они подпадают под санкции.

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