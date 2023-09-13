Госдеп США сообщил, что страна намерена укрепить ПВО Украины

Госдеп Соединённых Штатов намерен укрепить систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Германии Анналена Бербок обсудят данный вопрос на текущей неделе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы ведомства Мэттью Миллера.

«Я уверен, что он (Блинкен. — RT) обсудит данный вопрос со своей германской коллегой позднее на этой неделе», — прокомментировал Миллер.

Он также отметил, что США работали над укреплением ПВО ВСУ ещё до начала спецоперации России.

Ранее Бербок призвала Запад к наступающей зиме создать на Украине оборонительный зонт из систем противовоздушной обороны.