Госдеп США сообщил, что страна намерена укрепить ПВО Украины
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы ведомства Мэттью Миллера.
«Я уверен, что он (Блинкен. — RT) обсудит данный вопрос со своей германской коллегой позднее на этой неделе», — прокомментировал Миллер.
Он также отметил, что США работали над укреплением ПВО ВСУ ещё до начала спецоперации России.
Ранее Бербок призвала Запад к наступающей зиме создать на Украине оборонительный зонт из систем противовоздушной обороны.