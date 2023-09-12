Военная хроника: ВС России уничтожают дроны ВСУ на Артёмовском направлении

Военная хроника рассказала, что благодаря уничтожению российскими военными дронов ВСУ расчёты украинского оружия выводятся из строя на Артёмовском направлении.

В Telegram-канале отмечается, что части ПВО Ивановского соединения ВДВ прикрывают десантные войска от беспилотников «Лелека» ВС Украины.

Так, несмотря на переброску некоторых частей украинской армии с флангов Артёмовска в Запорожье, артиллерия ВСУ продолжает работать, но менее интенсивно, пишет Военная хроника.

«Уничтожение каждого дрона на время выводит расчёты орудий из строя», — сказано в сообщении.

Уточняется, что без наблюдения с воздуха артиллеристы ВСУ стреляют вслепую или стараются не стрелять вообще из опасений контрбатарейной работы российской армии.

Ранее начальник британского генштаба Патрик Сандерс заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) теряют 40% дронов из-за ошибок пилотов.

В августе Минобороны России сообщило, что уссурийские десантники успешно применяют FPV-дроны в боях против украинских войск на южном фланге Артёмовского направления спецоперации.