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Бойцы ВДВ России используют FPV-дроны на южном фланге Артёмовского направления

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Уссурийские десантники успешно применяют FPV-дроны в боях против украинских войск на южном фланге Артёмовского направления спецоперации.
Бойцы ВДВ России используют FPV-дроны на южном фланге Артёмовского направления
  • РИА Новости

Об этом пишет Минобороны России в своём Telegram-канале.

Отмечается, что беспилотники такого типа сложно обнаружить и перехватить, поскольку они являются высокоманёвренными.

Также они дают максимальный уровень контроля оператору, что позволяет с эффективностью использовать их для ликвидации движущихся целей и уничтожать личный состав противника в блиндажах и специальных укрытиях.

«Преимущество FPV-дрона перед обычным квадрокоптером — удобная для оператора ориентация в пространстве и возможность легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на высокой скорости, превышающей 140 км/ч», — рассказало ведомство.

Военкор RT Влад Андрица ранее опубликовал видео, на котором видно, как FPV-дрон влетает в окоп военных ВСУ возле села Работино в Запорожской области. Ролик был предоставлен бойцами батальона «Юг-Ахмат».

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