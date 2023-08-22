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RT опубликовал видео поражения окопа с военными ВСУ с помощью FPV-дрона

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Военкор RT Влад Андрица опубликовал видео, на котором видно, как FPV-дрон влетает в окоп военных ВСУ возле села Работино в Запорожской области. Ролик был предоставлен бойцами батальона «Юг-Ахмат».

Дроны-камикадзе на этом направлении стали для украинских военных нерешаемой проблемой — «Ланцеты» уничтожают немецкие танки Leoaprd-2 и американские БТР Stryker, а FPV-дроны используются против пехоты как в окопах, так и в технике.

Работино постепенно превращается для ВСУ в аналог Пятихаток, которые находятся чуть западнее. Украинские войска пытаются закрепиться на северных окраинах села и пробуют наступать, но пока обстановка для них складывается не лучшим образом.

Смена тактики ощутимых результатов пока не приносит: большие потери несут как уже введённые в бой на этом участке подразделения (например, 47-я ОМБр «Магура»), так и свежие силы (например, 82-я ОДШБр из состава тактической группы «Марун»). Косвенно это говорит о том, что резервного плана действий, кроме лобовых атак, у ВСУ на данный момент нет.

Ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором зафиксировано уничтожение бронеавтомобиля ВСУ FPV-дроном.

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