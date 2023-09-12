Пасечник: ВСУ за неделю потеряли под Артёмовском и Новодружевском до 230 бойцов
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Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
«Попытки врага прорваться на наши передовые позиции на участках Новодружевск — Григоровка и Артёмовск — Клещеевка закончились для него потерей до 230 убитых и раненых личного состава», — написал Пасечник в Telegram.
По его словам, также были уничтожены две бронемашины, восемь автомашин типа Humvee и восемь складов боеприпасов.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что село Работино превращается для ВСУ «во второй Артёмовск».