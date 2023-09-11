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Рогов: Работино превращается для украинских военных во «второй Артёмовск»

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Председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что село Работино превращается для украинских войск «во второй Артёмовск» в плане уничтожения наиболее боеспособных подразделений ВСУ.

«По сути, для боевиков ВСУ Работино сейчас превращается в этакий второй Артёмовск (Бахмут). На смену бахмутской мясорубке, пришла работинская... Работино стало местом утилизации всех наиболее боеспособных подразделений украинских войск, включая резервы», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, на линии Работино — Вербовое в настоящий момент идут попытки ВСУ прорваться, однако эти наступления пресекаются российской артиллерией, фронтовой авиацией и простыми военными. 

«Только за минувшую неделю нацисты свыше 40 раз предприняли попытки прорыва на этом участке», — добавил он, отметив, что в среднем ВСУ по 6—7 раз за день пытаются безуспешно прорвать оборону ВС России.

Ранее Военная хроника заявила, что украинские военные не меняют своей тактики под Работином, несмотря на уже понесённые потери.

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