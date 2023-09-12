В Киеве намерены ввести пожизненный статус для политически значимых лиц

Украинские власти собираются ввести «пожизненный статус для политически значимых лиц», чтобы контролировать их доходы.

Об этом рассказал глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом «Рада».

По его словам, Евросоюз не сможет начать переговоры по вступлению Украины в объединение без принятия такой меры.

«Существует активная дискуссия по поводу законопроекта, касающегося политически значимых лиц. Речь идёт о том, что меры усиленного контроля должны быть в отношении депутатов, чиновников высокого ранга, депутатов местных советов — пожизненно», — добавил Гетманцев.

Он назвал этот закон самым сложным из тех требований, которые Украина должна выполнить, чтобы ЕС начал переговоры насчёт членства.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок призвала власти Украины усилить борьбу с коррупцией.