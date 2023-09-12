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Le Monde: союзники Киева встревожены плохими результатами контрнаступления

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Партнёры Украины начали беспокоиться медленным продвижением украинских войск в ходе контрнаступления.
Le Monde: союзники Киева встревожены плохими результатами контрнаступления
  • AP
  • © Libkos

Об этом говорится в публикации издания Le Monde.

Союзники видят причину в том, что российская армия выстроила минные поля, ширина которых может достигать полкилометра. Также ВС России имеют хорошо укреплённые траншеи, а также десятки тысяч «зубов дракона» — противотанковых бетонных конусов. Кроме того, наступление ВСУ замедляет активная работа беспилотников.

Автор статьи отметил, что Киеву приходится менять тактику после того, как ВСУ понесли большие потери во время попытки прорыва с использованием тяжёлой бронетехники. Теперь украинцы стараются использовать небольшие пехотные подразделения.

Перевод статьи подготовило ИноТВ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на Украине уничтожено 543 танка и 18 тыс. бронемашин ВСУ.

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