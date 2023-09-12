В ДНР вынесли приговор издевавшемуся над пленным российским солдатом бойцу «Азова»

Суд Донецкой Народной Республики вынес приговор участнику объединения «Азов»* Национальной гвардии Украины Вадиму Гусеву, который применил физическое насилие к российскому военнослужащему.

Об этом говорится на сайте Главной военной прокуратуры России.

Сообщается, что Гусев в апреле прошлого года при нахождении в одном из домов Мариуполя, испытывая вражду к безоружному российскому военнопленному, нанёс ему прорезиненной полицейской дубинкой и обутой в ботинок ногой порядка трёх ударов. После этого он затушил сигарету о голову пленного.

Украинский военный приговорён к 14 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Его обвинили в ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с военнопленным и применение в вооружённом конфликте запрещённых методов), ст. 116 УК России (побои и иные насильственные действия по мотивам вражды в отношении военнослужащих ВС России, участвующих в спецоперации).

Ранее сообщалось, что суд ЛНР приговорил солдата ВСУ к 17 годам лишения свободы за обстрел населённого пункта.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.