Военный ВСУ приговорён к 17 годам лишения свободы за обстрел посёлка в ЛНР

Верховный суд ЛНР вынес приговор прапорщику ВСУ Алексею Борисенко за обстрел посёлка городского типа Нижнее. Он получил 17 лет строгого режима, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Как установили следствие и суд, 5 мая 2022 года Борисенко находился на боевой позиции в населённом пункте Тошковка Попаснянского района ЛНР.

«Около 13 часов ему позвонил командир 2-й миномётной батареи и отдал приказ обстрелять в хаотичном порядке Нижнее, в котором проживали мирные жители, чтобы посеять хаос и панику среди мирного населения, повредить дома жителей, а в дальнейшем обвинить в произошедшем Российскую Федерацию», — говорится в сообщении ведомства.

По данным СК России, Борисенко выполнил полученный приказ, навел миномёт на посёлок Нижнее и произвёл три выстрела осколочно-фугасными снарядами по жилым домам. В результате обстрела «жилые дома получили значительные повреждения и были частично разрушены, а жители испытали моральные страдания».

Борисенко признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом).

Ранее Верховный суд ДНР приговорил боевика «Азова»* к 26 годам лишения свободы за убийство двух мирных жителей Мариуполя.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.