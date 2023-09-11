Боевика «Азова» приговорили в ДНР к 26 годам лишения свободы

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Сержант Александр Слободянюк, служивший в запрещённой в России националистической организации «Азов»*, приговорён Верховным судом ДНР к 26 годам лишения свободы за убийство двух мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным ведомства, в марте 2022 года Слободянюк с сослуживцами, находясь в подъезде жилого дома по проспекту Мира города Мариуполя, обнаружили на лестничной площадке двух гражданских лиц — пожилых мужчину и женщину.

«Слободянюк, полагая, что мужчина и женщина занимают пророссийскую позицию, действуя согласно преступному плану, а также по мотивам политической и идеологической ненависти к указанным мирным гражданам, расстрелял их из имевшегося у него автомата. В результате полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте преступления», — говорится в сообщении.

Как отмечает СК, Слободянюк руководствовался «преступным планом вышестоящего руководства и иных лиц из числа представителей высшего военного и политического руководства Украины».

Боевик «Азова» признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух лиц организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти) и ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов).

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.