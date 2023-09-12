МИД Литвы заявил, что Вильнюс будет конфисковывать личные автомобили россиян
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Такое заявление сделала замглавы МИД Литвы Йовита Нялюпшене.
По её словам, исключением станет только транзит в Калининград и обратно.
Как указывает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье, в Таллине пока занимаются изучением распоряжения ЕК.
При этом в МИД Латвии отметили, что правила не предусматривают конфискацию товаров, подпадающих под санкции, но россиянину «просто придётся ехать обратно».
Ранее Евросоюз запретил россиянам ввозить личные вещи, в том числе зарегистрированные в России автомобили.