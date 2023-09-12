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МИД Литвы заявил, что Вильнюс будет конфисковывать личные автомобили россиян

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Литва собирается выполнять «рекомендации» Еврокомиссии и конфисковывать личные автомобили граждан России, которые будут въезжать на территорию страны.
МИД Литвы заявил, что Вильнюс будет конфисковывать личные автомобили россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Gediminas Medziausis

Такое заявление сделала замглавы МИД Литвы Йовита Нялюпшене.

По её словам, исключением станет только транзит в Калининград и обратно.

Как указывает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье, в Таллине пока занимаются изучением распоряжения ЕК.

При этом в МИД Латвии отметили, что правила не предусматривают конфискацию товаров, подпадающих под санкции, но россиянину «просто придётся ехать обратно».

Ранее Евросоюз запретил россиянам ввозить личные вещи, в том числе зарегистрированные в России автомобили.

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