Брошенный в поле боец ВСУ заявил, что рад попасть в российский плен
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Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что ему пришлось четыре дня ждать, пока его найдут российские разведчики.
«Нашли носилки и на носилках меня уже забрали. Дали поесть мне, воду принесли», — рассказал он.
Он сообщил, что был рад попасть в плен.
«Лечение получил, все в порядке. Рана полностью зажила», — отметил военный.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинский военнопленный просит у российского президента Владимира Путина предоставить ему гражданство России.