Брошенный в поле боец ВСУ заявил, что рад попасть в российский плен

Оставленный в поле раненый украинский военный Евгений Зиновик заявил, что рад попасть в российский плен.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что ему пришлось четыре дня ждать, пока его найдут российские разведчики.

«Нашли носилки и на носилках меня уже забрали. Дали поесть мне, воду принесли», — рассказал он.

Он сообщил, что был рад попасть в плен.

«Лечение получил, все в порядке. Рана полностью зажила», — отметил военный.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинский военнопленный просит у российского президента Владимира Путина предоставить ему гражданство России.