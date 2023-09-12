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Брошенный в поле боец ВСУ заявил, что рад попасть в российский плен

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Оставленный в поле раненый украинский военный Евгений Зиновик заявил, что рад попасть в российский плен.
Брошенный в поле боец ВСУ заявил, что рад попасть в российский плен
  • AP
  • © Libkos

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что ему пришлось четыре дня ждать, пока его найдут российские разведчики.

«Нашли носилки и на носилках меня уже забрали. Дали поесть мне, воду принесли», — рассказал он.

Он сообщил, что был рад попасть в плен.

«Лечение получил, все в порядке. Рана полностью зажила», — отметил военный.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинский военнопленный просит у российского президента Владимира Путина предоставить ему гражданство России.

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