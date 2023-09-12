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Марочко заявил о напряжении между радикалами «Азова» и другими военными Украины

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Между радикалами «Азова»* и военнослужащими других украинских подразделений растёт напряжение на Краснолиманском направлении, заявил военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко заявил о напряжении между радикалами «Азова» и другими военными Украины
  • AP

Он напомнил, что во время одного из безуспешных штурмов Червоной Дибровы боевики «Азова» понесли внушительные потери из-за бездействия 67-й механизированной бригады украинской армии, которая не обеспечила нужного прикрытия.

«Радикалы после боя прибыли в полевой штаб для выяснения отношений, но, как оказалось, те, с кем обсуждалась наступательная операция, по ротации выведены, а вновь прибывшие не знали о действиях националистов», — заявил Марочко РИА Новости. 

По его словам, после конфликта «азовцы» пообещали в случае повторения подобной ситуации наказать виновных.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев из-за провала контрнаступления бросил «Азов» на Ореховское направление.

До этого в районе Серебрянского лесничества войска России накрыли огнём боевиков «Азова»*.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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