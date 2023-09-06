Рогов: Киев бросил «Азов» на Ореховское направление

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев из-за провала контрнаступления бросил «Азов»* на Ореховское направление.

«На Ореховском направлении появились боевики «Азова». Их раньше не было. Это говорит о том, что на фоне провала контрнаступления командование ВСУ кидает вообще всех, чтобы каким-то образом продавить ситуацию на данном направлении», — рассказал он РИА Новости.

Он также добавил, что на линии фронта в Запорожской области все позиции удерживаются, а попытки противника прорвать первую линию обороны пресекаются.

Ранее в районе Серебрянского лесничества войска России накрыли огнём боевиков «Азова»*.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.