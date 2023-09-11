Имущество дизайнера Артемия Лебедева передано в Фонд госимущества Украины
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте фонда.
«Кабинет министров передал имущественные активы российского деятеля... Артемия Лебедева в управление Фонда госимущества Украины», — говорится в публикации.
Уточняется, что речь идёт о двух квартирах Лебедева, расположенных в Киеве.
Переданные фонду квартиры намерены перерегистрировать, выставить на приватизацию или сдать в аренду.
В июле Высший антикоррупционный суд (ВАКС) конфисковал у Лебедева две квартиры в центре Киева.