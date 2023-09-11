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Имущество дизайнера Артемия Лебедева передано в Фонд госимущества Украины

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Украинское правительство утвердило передачу квартир в Киеве и другого имущества российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева в Фонд госимущества Украины (ФГИУ).
Имущество дизайнера Артемия Лебедева передано в Фонд госимущества Украины
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте фонда.

«Кабинет министров передал имущественные активы российского деятеля... Артемия Лебедева в управление Фонда госимущества Украины», — говорится в публикации.

Уточняется, что речь идёт о двух квартирах Лебедева, расположенных в Киеве.

Переданные фонду квартиры намерены перерегистрировать, выставить на приватизацию или сдать в аренду.

В июле Высший антикоррупционный суд (ВАКС) конфисковал у Лебедева две квартиры в центре Киева.

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