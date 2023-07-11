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Украинский суд конфисковал у Артемия Лебедева квартиры в центре Киева

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Директор департамента санкционной политики украинского Министерства юстиции Инна Богатых на своей странице в соцсетях заявила, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) конфисковал у дизайнера Артемия Лебедева две квартиры в центре Киева.
Украинский суд конфисковал у Артемия Лебедева квартиры в центре Киева
  • Gettyimages.ru

«ВАКС удовлетворил иск Минюста о взыскании активов... Артемия Лебедева — в доход государства взыскано две квартиры в центре Киева (138 и 193 кв. м)», — цитирует её РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя принятое на Украине постановление, регулирующее продажу конфискованных российских активов и имущества, назвала это открытым грабежом со стороны киевского режима.

Захарова выразила уверенность, что даже малая часть конфискованного российского имущества не пойдёт на нужды жителей Украины, поскольку страна «пропитана» коррупцией.

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