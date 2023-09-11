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Комитет госбезопасности Белоруссии связал диверсии СБУ с учениями ОДКБ

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СБУ могла готовить диверсии против военных в ходе учений ОДКБ, проходивших на территории Белоруссии в начале сентября.
Комитет госбезопасности Белоруссии связал диверсии СБУ с учениями ОДКБ
  • РИА Новости

Об этом заявили в КГБ Белоруссии.

«Почему теракты готовились именно сейчас? КГБ полагает, что это связано с учениями ОДКБ, которые недавно прошли в Беларуси», — передаёт сообщение ведомства агентство БЕЛТА.

В КГБ отметили, что любой инцидент с уничтожением военной техники или убийством военнослужащих стал бы новостью мирового масштаба.

Ранее КГБ Белоруссии задержал диверсантов Службы безопасности Украины, готовивших подрыв железной дороги.

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