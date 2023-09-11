Комитет госбезопасности Белоруссии связал диверсии СБУ с учениями ОДКБ
- РИА Новости
Об этом заявили в КГБ Белоруссии.
«Почему теракты готовились именно сейчас? КГБ полагает, что это связано с учениями ОДКБ, которые недавно прошли в Беларуси», — передаёт сообщение ведомства агентство БЕЛТА.
В КГБ отметили, что любой инцидент с уничтожением военной техники или убийством военнослужащих стал бы новостью мирового масштаба.
Ранее КГБ Белоруссии задержал диверсантов Службы безопасности Украины, готовивших подрыв железной дороги.