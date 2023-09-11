Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: Донецк (Куйбышевский район)», — говорится в сообщении.

Также ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка и Горловку.

Ранее Минобороны России заявило, что российская армия нанесла шесть групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по военным объектам противника.