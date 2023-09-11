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Пушилин заявил, что ВСУ понесли серьёзные потери в районе Опытного

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские военные понесли серьёзные потери в районе Опытного.
Пушилин заявил, что ВСУ понесли серьёзные потери в районе Опытного
  • AP

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Пушилин отметил, что ВСУ активизировались в направлении Опытного, задействовали танки и боевые машины пехоты. 

По его словам украинская армия понесла достаточно серьёзные потери.

При этом он заявил, что бои там продолжаются, а противник пытается на указанном направлении улучшить свои позиции.

«Есть понимание, что дальше будут предпринимать наши подразделения, каких-то серьёзных опасений нет», — заявил Пушилин.

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений ВС Украины в районе Новодонецкого.

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