Пушилин заявил, что ВСУ понесли серьёзные потери в районе Опытного
- AP
Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Пушилин отметил, что ВСУ активизировались в направлении Опытного, задействовали танки и боевые машины пехоты.
По его словам украинская армия понесла достаточно серьёзные потери.
При этом он заявил, что бои там продолжаются, а противник пытается на указанном направлении улучшить свои позиции.
«Есть понимание, что дальше будут предпринимать наши подразделения, каких-то серьёзных опасений нет», — заявил Пушилин.
Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений ВС Украины в районе Новодонецкого.