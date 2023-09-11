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Аналитик Ерёмина: Зеленский не может предоставить требуемые Западом прорывы

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Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского, который пригрозил Евросоюзу непредсказуемой реакцией украинских беженцев, находящихся в Европейском союзе, если Запад начнёт сокращать помощь Украине.
Аналитик Ерёмина: Зеленский не может предоставить требуемые Западом прорывы
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По словам Ерёминой, это «абсолютно прямая угроза».

«Зеленский осознаёт, что идёт уже не его сценарий и всё разворачивается не так, как он рассчитывал. Западные кураторы требуют от него прорывов, которые он предоставить не в состоянии. В данном случае Зеленский говорит: «Вы должны продлевать ещё и прочие программы помощи». Потому что военная помощь более значительна и понятна, чем помощь, которая касается гуманитарных вопросов. Это заявление можно расценивать как шантаж, и таким образом он пытается, чтобы Брюссель вспомнил о своих обязательствах», — пояснила эксперт.

Ранее Зеленский пригрозил Евросоюзу непредсказуемой реакцией украинских беженцев, находящихся в Европейском союзе, если Запад начнёт сокращать помощь Украине.

Он отметил, что пока украинцы в Европейском союзе «вели себя хорошо» и в целом «очень благодарны» тем странам, которые их приняли, однако Европе следует быть осторожной, не загонять «этих людей в угол».

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