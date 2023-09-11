Песков: киевский режим не гнушается практикой террористических атак

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК заявил, что киевский режим не гнушается практикой террористических атак.

Он подчеркнул, что «киевский режим не гнушается практикой террористических атак», а также покушений и ударов по гражданским целям.

«Мы видим, что киевский режим тяготеет к тому, чтобы эту практику продолжать, и, наверное, это обусловливает необходимость безусловного продолжения специальной военной операции, с тем чтобы эта угроза была полностью купирована», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Минобороны России заявили, что средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью.