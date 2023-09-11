Узнать больше

Песков: киевский режим не гнушается практикой террористических атак

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК заявил, что киевский режим не гнушается практикой террористических атак.
Песков: киевский режим не гнушается практикой террористических атак
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что «киевский режим не гнушается практикой террористических атак», а также покушений и ударов по гражданским целям.

«Мы видим, что киевский режим тяготеет к тому, чтобы эту практику продолжать, и, наверное, это обусловливает необходимость безусловного продолжения специальной военной операции, с тем чтобы эта угроза была полностью купирована», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Минобороны России заявили, что средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить