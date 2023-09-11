Гагин заявил об усилении ВСУ под Авдеевкой для атак на Донецком направлении
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Говоря об укреплении группировки противника, он сослался на разведывательные данные. По словам Гагина, интенсивность боёв на этом участке фронта серьёзно возросла.
«Туда сейчас перекинули большое количество натовской техники, тяжёлого вооружения и большое количество личного состава ВСУ. Противник готовит атаки на Донецком направлении», — цитирует его ТАСС.
Ранее Гагин заявил, что ВСУ перебросили для участия в боях под Артёмовском около сотни мобилизованных полицейских.