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Гагин заявил об усилении ВСУ под Авдеевкой для атак на Донецком направлении

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Командование украинских войск перебросило резервы, в том числе тяжёлое вооружение, под Авдеевку для атак на Донецком направлении фронта, об этом проинформировал советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Гагин заявил об усилении ВСУ под Авдеевкой для атак на Донецком направлении
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

Говоря об укреплении группировки противника, он сослался на разведывательные данные. По словам Гагина, интенсивность боёв на этом участке фронта серьёзно возросла.

«Туда сейчас перекинули большое количество натовской техники, тяжёлого вооружения и большое количество личного состава ВСУ. Противник готовит атаки на Донецком направлении», — цитирует его ТАСС.

Ранее Гагин заявил, что ВСУ перебросили для участия в боях под Артёмовском около сотни мобилизованных полицейских.

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