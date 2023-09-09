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Гагин: Киев перебросил под Артёмовск до сотни мобилизованных полицейских

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Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что киевские власти перебросили для участия в боях под Артёмовском около сотни мобилизованных полицейских.
Гагин: Киев перебросил под Артёмовск до сотни мобилизованных полицейских
  • AP
  • © Libkos

«С недавнего времени в боях под Клещеевкой и вообще на Артёмовском направлении воюют мобилизованные полицейские. По данным разведки, их перебросили в количестве до сотни человек совсем недавно», — цитирует его ТАСС.

По его словам, данные полицейские не были подготовлены необходимым образом и уже несут потери. 

Он также добавил, что среди привезённых на Артёмовское направление правоохранителей есть служащие из разных городов и регионов Украины.

Ранее сообщалось, что российский «Солнцепёк» уничтожил скопление солдат ВСУ под Клещеевкой.

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