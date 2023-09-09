Гагин: Киев перебросил под Артёмовск до сотни мобилизованных полицейских
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«С недавнего времени в боях под Клещеевкой и вообще на Артёмовском направлении воюют мобилизованные полицейские. По данным разведки, их перебросили в количестве до сотни человек совсем недавно», — цитирует его ТАСС.
По его словам, данные полицейские не были подготовлены необходимым образом и уже несут потери.
Он также добавил, что среди привезённых на Артёмовское направление правоохранителей есть служащие из разных городов и регионов Украины.
Ранее сообщалось, что российский «Солнцепёк» уничтожил скопление солдат ВСУ под Клещеевкой.