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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС России без колебаний разбили ЗРК Patriot в Киеве

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Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что ВС России уничтожат любое оружие, которое западные страны поставят Украине.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По словам Джонсона, в данный момент российские военные разбивают ЗРК Patriot без колебаний в Киеве, Львове и других городах Украины.

Новые танки Запада уничтожат на Украине, как только они попадут на поле боя, считает бывший аналитик ЦРУ.

8 сентября бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские военные уничтожают радары к ЗРК Patriot на Украине, чтобы легче уничтожать сами комплексы.

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