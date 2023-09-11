Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС России без колебаний разбили ЗРК Patriot в Киеве
Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
По словам Джонсона, в данный момент российские военные разбивают ЗРК Patriot без колебаний в Киеве, Львове и других городах Украины.
Новые танки Запада уничтожат на Украине, как только они попадут на поле боя, считает бывший аналитик ЦРУ.
8 сентября бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские военные уничтожают радары к ЗРК Patriot на Украине, чтобы легче уничтожать сами комплексы.