Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского приходится постоянно охранять из-за опасений за его жизнь.

Как он отметил на своём YouTube-канале, в данный момент в ВСУ много обсуждений о том, чтобы избавиться от украинского президента.

По словам Макгрегора, за ним всё время следят, поскольку он отвернулся от своих старых покровителей в пользу новых — с Запада.

Это случилось, когда Зеленский допустил арест бизнесмена Игоря Коломойского, который помог ему подняться на уровень президента, считает полковник.

Ранее Зеленский сообщил, что начал сомневаться в искренности некоторых западных союзников Киева, которые утверждали, что всегда будут поддерживать ВСУ.