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Литва вернула два аэродрома в список важных объектов для нацбезопасности страны

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Литовские власти решили одобрить предложение по возвращению Алитусского и Поцюнайского аэродромов в список важных объектов для национальной безопасности страны.
Литва вернула два аэродрома в список важных объектов для нацбезопасности страны
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

По представленной информации, теперь на объектах намерены производить и испытывать беспилотники для украинской и литовской армий.

Отмечается, что жители Литвы ранее предлагали разместить хотя бы на одном из объектов зону отдыха с кафе и ресторанами.

Ранее сообщалось, что Литва одобрила пакет военной помощи Украине на сумму €200 млн и поставит Киеву зенитные ракетные комплексы NASAMS.

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