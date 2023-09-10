Литва вернула два аэродрома в список важных объектов для нацбезопасности страны

Литовские власти решили одобрить предложение по возвращению Алитусского и Поцюнайского аэродромов в список важных объектов для национальной безопасности страны.

Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

По представленной информации, теперь на объектах намерены производить и испытывать беспилотники для украинской и литовской армий.

Отмечается, что жители Литвы ранее предлагали разместить хотя бы на одном из объектов зону отдыха с кафе и ресторанами.

Ранее сообщалось, что Литва одобрила пакет военной помощи Украине на сумму €200 млн и поставит Киеву зенитные ракетные комплексы NASAMS.