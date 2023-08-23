Литва одобрила пакет военной помощи с ЗРК NASAMS для Киева

Вильнюс одобрил пакет военной помощи Киеву на сумму €200 млн и поставит на Украину зенитные ракетные комплексы NASAMS в сентябре.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

«Литва продолжит помогать Украине оружием и боеприпасами, организовывать военную подготовку и оказывать финансовую поддержку», — сказал он.

В пресс-службе литовского лидера также сообщили, что Науседа обговорил с Зеленским вопросы евроинтеграции Украины. По его словам, для начала переговоров о вступлении в Евросоюз с Еврокомиссией Киеву в течение этого года «необходим ещё больший прорыв в осуществлении рекомендаций Еврокомиссии».

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ получат 42 истребителя F-16 от Нидерландов и 19 от Дании.

По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, минимальный срок передачи истребителей F-16 Киеву составит шесть-семь месяцев.