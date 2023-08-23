Литва одобрила пакет военной помощи с ЗРК NASAMS для Киева
- Legion-Media
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.
«Литва продолжит помогать Украине оружием и боеприпасами, организовывать военную подготовку и оказывать финансовую поддержку», — сказал он.
В пресс-службе литовского лидера также сообщили, что Науседа обговорил с Зеленским вопросы евроинтеграции Украины. По его словам, для начала переговоров о вступлении в Евросоюз с Еврокомиссией Киеву в течение этого года «необходим ещё больший прорыв в осуществлении рекомендаций Еврокомиссии».
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ получат 42 истребителя F-16 от Нидерландов и 19 от Дании.
По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, минимальный срок передачи истребителей F-16 Киеву составит шесть-семь месяцев.