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Военная хроника: ВСУ испытывают нехватку сапёров в Запорожской области

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Украинская армия столкнулась с острой нехваткой сапёров на Запорожском направлении, сообщает Военная хроника.
Военная хроника: ВСУ испытывают нехватку сапёров в Запорожской области
  • РИА Новости

Отмечается, что ВС России осложнили ВСУ логистику при помощи дистанционного минирования на участке Работино — Вербовое.

Войсковые сапёры армии Украины ликвидируются российской артиллерией и разведгруппами.

«В результате ключевые соединения авангарда ВСУ на этом направлении, включая 46-ю ОДШБр, 82-ю ОДШБр и 47-ю ОМБр, столкнулись с резкой нехваткой сапёров», — говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооружённые силы Украины на фоне серьёзных потерь взяли тактическую паузу в районе населённых пунктов Работино и Вербовое.

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