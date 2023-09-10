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ВСУ выпустили ещё восемь кассетных снарядов по Горловке в ДНР

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Украинские военнослужащие нанесли очередные удары по Горловке, выпустив по Никитовскому району города ещё восемь кассетных боеприпасов.
ВСУ выпустили ещё восемь кассетных снарядов по Горловке в ДНР
  • РИА Новости

По информации представительства ДНР в СЦКК, подразделения ВСУ выпустили четыре кассетных боеприпаса калибром 155 мм в 17:30 мск.

Следующий обстрел зафиксирован через 10 минут.

«17:40 — н. п. Дзержинск — н. п. Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки 11 кассетных боеприпасов.

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