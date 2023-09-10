Кадыров опубликовал видео уничтожения ВСУ на Бахмутском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров продемонстрировал видео ликвидации живой силы, огневых точек и других объектов ВСУ на Бахмутском направлении фронта бойцами спецназа «Ахмат».

«Наше подразделение БПЛА под эффективным руководством своего командира с позывным Дикий выявляет и тут же уничтожает вражеские огневые точки, места скопления живой силы», — поделился Кадыров в своём Telegram-канале.

По его словам, для успешной операции по уничтожению сил врага нужно рассчитать, как поразить большое количество целей одним ударом, в противном случае противник сменит позицию и придётся начинать сначала.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российская армия продвинулась на Авдеевском и Марьинском направлениях.