Гагин сообщил о продвижении сил России на Авдеевском и Марьинском направлениях
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
«На Марьинском и Авдеевском направлениях у нас есть небольшие продвижения. Активная оборона даёт свои положительные результаты», — отметил он.
Гагин добавил, что ВСУ теряют десятки единиц личного состава и технику, разбиваясь об оборону Вооружённых сил России.
6 июля Пушилин сообщил, что населённый пункт Клещеевка к югу от Артёмовска (Бахмута) полностью находится под контролем российских сил.