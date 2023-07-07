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Гагин сообщил о продвижении сил России на Авдеевском и Марьинском направлениях

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Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что ВС России продвинулись на Авдеевском и Марьинском направлениях.
Гагин сообщил о продвижении сил России на Авдеевском и Марьинском направлениях
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«На Марьинском и Авдеевском направлениях у нас есть небольшие продвижения. Активная оборона даёт свои положительные результаты», — отметил он.

Гагин добавил, что ВСУ теряют десятки единиц личного состава и технику, разбиваясь об оборону Вооружённых сил России.

6 июля Пушилин сообщил, что населённый пункт Клещеевка к югу от Артёмовска (Бахмута) полностью находится под контролем российских сил.

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