Пушилин: вся Клещеевка находится под контролем российских сил
- РИА Новости
«Ситуация там всегда напряжённая», — цитирует его ТАСС.
По словам Пушилина, в данном районе украинские боевики очень активны, даже были моменты, когда они подошли достаточно близко, но «ребята, военнослужащие ВС России, всё сделали грамотно».
«И на вчерашний день созванивался с командованием: всё под контролем. Вся Клещеевка под нашим контролем», — добавил он.
Ранее начальник пресс-центра Южной группировки ВС России Вадим Астафьев заявил, что авиация группировки нанесла удары по живой силе и технике ВСУ в районе Клещеевки.