Пушилин: вся Клещеевка находится под контролем российских сил

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE» сообщил, что населённый пункт Клещеевка к югу от Артёмовска (Бахмута) полностью находится под контролем российских сил.

«Ситуация там всегда напряжённая», — цитирует его ТАСС.

По словам Пушилина, в данном районе украинские боевики очень активны, даже были моменты, когда они подошли достаточно близко, но «ребята, военнослужащие ВС России, всё сделали грамотно».

«И на вчерашний день созванивался с командованием: всё под контролем. Вся Клещеевка под нашим контролем», — добавил он.

Ранее начальник пресс-центра Южной группировки ВС России Вадим Астафьев заявил, что авиация группировки нанесла удары по живой силе и технике ВСУ в районе Клещеевки.