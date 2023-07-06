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Пушилин: вся Клещеевка находится под контролем российских сил

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE» сообщил, что населённый пункт Клещеевка к югу от Артёмовска (Бахмута) полностью находится под контролем российских сил.
Пушилин: вся Клещеевка находится под контролем российских сил
  • РИА Новости

«Ситуация там всегда напряжённая», — цитирует его ТАСС.

По словам Пушилина, в данном районе украинские боевики очень активны, даже были моменты, когда они подошли достаточно близко, но «ребята, военнослужащие ВС России, всё сделали грамотно».

«И на вчерашний день созванивался с командованием: всё под контролем. Вся Клещеевка под нашим контролем», — добавил он.

Ранее начальник пресс-центра Южной группировки ВС России Вадим Астафьев заявил, что авиация группировки нанесла удары по живой силе и технике ВСУ в районе Клещеевки.

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