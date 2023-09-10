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«СТРАНА.ua» пишет об изменениях в руководстве Национальной полиции Украины

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Кадровые изменения произошли в руководстве Национальной полиции Украины.
«СТРАНА.ua» пишет об изменениях в руководстве Национальной полиции Украины
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники.

«В руководстве Национальной полиции Украины произошли кадровые изменения», — говорится в сообщении.

В частности, Андрей Небитов, который сейчас занимает должность начальника главного управления нацполиции в Киевской области, станет заместителем главы Национальной полиции Украины.

Ранее прокуратура выявила в Киеве военкомат, где через медкомиссию уклонистам выписывали поддельные справки для выезда за рубеж.

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