«СТРАНА.ua» пишет об изменениях в руководстве Национальной полиции Украины

Кадровые изменения произошли в руководстве Национальной полиции Украины.

Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники.

«В руководстве Национальной полиции Украины произошли кадровые изменения», — говорится в сообщении.

В частности, Андрей Небитов, который сейчас занимает должность начальника главного управления нацполиции в Киевской области, станет заместителем главы Национальной полиции Украины.

Ранее прокуратура выявила в Киеве военкомат, где через медкомиссию уклонистам выписывали поддельные справки для выезда за рубеж.