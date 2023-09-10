Лавров: слова о сдаче Россией Карабаха не соответствуют действительности

Заявления официальных лиц Армении о якобы сдаче Россией Нагорного Карабаха не соответствуют действительности, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Какой-то деятель, по-моему, глава парламента, позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану отдала Россия. Более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить», — цитирует РИА Новости Лаврова.

По его словам, заявление о том, что Карабах был отдан Россией Азербайджану в момент подписания трёхсторонних договорённостей в ноябре 2020 года не соответствует действительности.

Он отметил, что в тех договорённостях ничего не сказано о статусе Карабаха.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит играть роль гаранта безопасности в Карабахе и не планирует сворачивать свою миссию.

Также заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов заявил, что российская сторона по-прежнему предлагает развернуть на армяно-азербайджанской границе мониторинговую миссию ОДКБ.