В Киеве заявили о планах продолжать контрнаступление после наступления холодов
- AP
«Боевые действия так или иначе будут продолжаться. В холоде, сырости и грязи бороться сложнее», — цитирует его слова украинское издание «Зеркало недели».
Буданов также отметил, что контрнаступление замедлилось из-за высокой концентрации российских мин и постоянных атак российских беспилотников-камикадзе.
Ранее стало известно, что российская армия построила на передовой нестандартные минные поля, которые стали проблемой для контрнаступления украинских войск.
Также издание Forbes заявило, что оборонительная тактика российских бойцов с минными полями сорвала планы ВСУ.