В Киеве заявили о планах продолжать контрнаступление после наступления холодов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что украинское контрнаступление идёт медленно, однако Киев намерен продолжать его после наступления холодов.

«Боевые действия так или иначе будут продолжаться. В холоде, сырости и грязи бороться сложнее», — цитирует его слова украинское издание «Зеркало недели».

Буданов также отметил, что контрнаступление замедлилось из-за высокой концентрации российских мин и постоянных атак российских беспилотников-камикадзе.

Ранее стало известно, что российская армия построила на передовой нестандартные минные поля, которые стали проблемой для контрнаступления украинских войск.

Также издание Forbes заявило, что оборонительная тактика российских бойцов с минными полями сорвала планы ВСУ.