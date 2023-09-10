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В Киеве заявили о планах продолжать контрнаступление после наступления холодов

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что украинское контрнаступление идёт медленно, однако Киев намерен продолжать его после наступления холодов.
В Киеве заявили о планах продолжать контрнаступление после наступления холодов
  • AP

«Боевые действия так или иначе будут продолжаться. В холоде, сырости и грязи бороться сложнее», — цитирует его слова украинское издание «Зеркало недели».

Буданов также отметил, что контрнаступление замедлилось из-за высокой концентрации российских мин и постоянных атак российских беспилотников-камикадзе.

Ранее стало известно, что российская армия построила на передовой нестандартные минные поля, которые стали проблемой для контрнаступления украинских войск.

Также издание Forbes заявило, что оборонительная тактика российских бойцов с минными полями сорвала планы ВСУ.

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