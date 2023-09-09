Узнать больше

BI: нестандартные минные поля ВС России стали проблемой для контрнаступления ВСУ

Короткая ссылка
Российская армия построила на передовой нестандартные минные поля, которые стали проблемой для контрнаступления украинских войск.
BI: нестандартные минные поля ВС России стали проблемой для контрнаступления ВСУ
  • РИА Новости

Об этом написало издание Business Insider.

«Российские минные поля, особенно те, которые прикрыты средствами огня с закрытых позиций, такими как миномёты и артиллерия, или авиационными элементами, такими как ударные вертолёты, были постоянным вызовом для Украины на протяжении всего её контрнаступления, — говорится в публикации.

По словам обозревателей, вид этих полей изменился, поэтому тактика ВСУ по их разминированию потеряла актуальность.

Отмечается, что минные поля и так были угрозой для украинских военных, а их нынешняя нестандартность только усугубила проблему.

Ранее издание Forbes заявило, что оборонительная тактика российских бойцов с минными полями сорвала планы ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить