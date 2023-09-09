BI: нестандартные минные поля ВС России стали проблемой для контрнаступления ВСУ

Российская армия построила на передовой нестандартные минные поля, которые стали проблемой для контрнаступления украинских войск.

Об этом написало издание Business Insider.

«Российские минные поля, особенно те, которые прикрыты средствами огня с закрытых позиций, такими как миномёты и артиллерия, или авиационными элементами, такими как ударные вертолёты, были постоянным вызовом для Украины на протяжении всего её контрнаступления, — говорится в публикации.

По словам обозревателей, вид этих полей изменился, поэтому тактика ВСУ по их разминированию потеряла актуальность.

Отмечается, что минные поля и так были угрозой для украинских военных, а их нынешняя нестандартность только усугубила проблему.

Ранее издание Forbes заявило, что оборонительная тактика российских бойцов с минными полями сорвала планы ВСУ.