BI: нестандартные минные поля ВС России стали проблемой для контрнаступления ВСУ
- РИА Новости
Об этом написало издание Business Insider.
«Российские минные поля, особенно те, которые прикрыты средствами огня с закрытых позиций, такими как миномёты и артиллерия, или авиационными элементами, такими как ударные вертолёты, были постоянным вызовом для Украины на протяжении всего её контрнаступления, — говорится в публикации.
По словам обозревателей, вид этих полей изменился, поэтому тактика ВСУ по их разминированию потеряла актуальность.
Отмечается, что минные поля и так были угрозой для украинских военных, а их нынешняя нестандартность только усугубила проблему.
Ранее издание Forbes заявило, что оборонительная тактика российских бойцов с минными полями сорвала планы ВСУ.