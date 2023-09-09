Bloomberg: Киев подаст жалобу в ВТО, если Польша запретит ввоз украинского зерна

Украина будет подавать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО), если Польша запретит ввозить украинское зерно.

Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg со ссылкой на заместителя министра экономики Украины Тараса Качку.

«Украина готова подать жалобу во Всемирную торговую организацию, если Польша введёт односторонний запрет на ввоз украинского зерна», — сказал он.

По его словам, Киев видит позицию польских властей как продиктованную внутренней политикой или как «просто ошибку» и готов к процедуре в ВТО. Качка добавил, что рынок Польши не является критичным для Украины.

5 сентября бывший министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский заявил, что украинское зерно не будет ввозиться в страну даже после 15 сентября, Варшава не снимет эмбарго.