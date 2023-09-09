Латвия модернизирует инфраструктуру обмена данными на границе с Россией

МВД Латвии собирается потратить €2,2 млн на модернизацию инфраструктуры обмена данными на границе с Россией и Белоруссией.

Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на ведомство.

По представленной информации, МВД закупит датчики, усовершенствует связь, а также системы видеонаблюдения.

Отмечается, что в июле на «борьбу с нелегальной миграцией» на границе с Белоруссией правительство потратило €182 тыс.

5 сентября глава Минобороны Латвии Инара Мурниеце заявила, что ведомство рассматривает возможность размещения противотанковых мин на границе с Россией и Белоруссией.