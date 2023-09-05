Минобороны Латвии допустило установку мин на границе с Россией и Белоруссией

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце заявила, что ведомство рассматривает возможность размещения противотанковых мин и других преград на восточной границе.

Как пишет Delfi, об этом она сказала журналистам, представляя им обновлённую концепцию государственной обороны.

По её словам, создана рабочая группа под руководством Министерства обороны и МВД Латвии.

Она объяснила, что МВД отвечает за строительство забора, установку датчиков, кабелей, и это должно быть сделано как можно скорее.

«Но граница должна быть обустроена и с военной точки зрения, потому что мы видим, как быстро развивается ситуация в Белоруссии», — сказала Мурниеце.

Она заявила, что в том числе рассматривается возможность установки танковых зубьев, металлических или бетонных конструкций и размещения противотанковых мин.

Ранее сообщалось, что международные учения инженерных войск НАТО «Инженерный гром — 2023» начались на территории Литвы вблизи границ с Белоруссией, они пройдут с 4 по 15 сентября.