Минобороны Латвии допустило установку мин на границе с Россией и Белоруссией
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Как пишет Delfi, об этом она сказала журналистам, представляя им обновлённую концепцию государственной обороны.
По её словам, создана рабочая группа под руководством Министерства обороны и МВД Латвии.
Она объяснила, что МВД отвечает за строительство забора, установку датчиков, кабелей, и это должно быть сделано как можно скорее.
«Но граница должна быть обустроена и с военной точки зрения, потому что мы видим, как быстро развивается ситуация в Белоруссии», — сказала Мурниеце.
Она заявила, что в том числе рассматривается возможность установки танковых зубьев, металлических или бетонных конструкций и размещения противотанковых мин.
Ранее сообщалось, что международные учения инженерных войск НАТО «Инженерный гром — 2023» начались на территории Литвы вблизи границ с Белоруссией, они пройдут с 4 по 15 сентября.