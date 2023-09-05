Узнать больше

Минобороны Латвии допустило установку мин на границе с Россией и Белоруссией

Короткая ссылка
Министр обороны Латвии Инара Мурниеце заявила, что ведомство рассматривает возможность размещения противотанковых мин и других преград на восточной границе.
Минобороны Латвии допустило установку мин на границе с Россией и Белоруссией
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Как пишет Delfi, об этом она сказала журналистам, представляя им обновлённую концепцию государственной обороны.

По её словам, создана рабочая группа под руководством Министерства обороны и МВД Латвии. 

Она объяснила, что МВД отвечает за строительство забора, установку датчиков, кабелей, и это должно быть сделано как можно скорее.

«Но граница должна быть обустроена и с военной точки зрения, потому что мы видим, как быстро развивается ситуация в Белоруссии», — сказала Мурниеце.

Она заявила, что в том числе рассматривается возможность установки танковых зубьев, металлических или бетонных конструкций и размещения противотанковых мин.

Ранее сообщалось, что международные учения инженерных войск НАТО «Инженерный гром — 2023» начались на территории Литвы вблизи границ с Белоруссией, они пройдут с 4 по 15 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить