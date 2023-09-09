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В МИД Украины выразили недовольство пунктом декларации G20 о конфликте в стране

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Представитель МИД Украины Олег Николенко прокомментировал пункт декларации G20 об украинском конфликте и заявил, что «двадцатке» нечем гордиться.
В МИД Украины выразили недовольство пунктом декларации G20 о конфликте в стране
  • РИА Новости

«Украина благодарна партнёрам, которые пытались включить в текст сильные формулировки. В то же время... «Группе двадцати» нечем гордиться», — приводит РИА Новости слова Николенко в соцсетях.

Он выразил мнение, что участие украинской стороны помогло бы участникам лучше разобраться в ситуации.

Дипломат добавил, что принцип «ничего об Украине без Украины» по-прежнему ключевой.

Ранее сообщалось, что лидеры стран G20 признали различие взглядов и оценок ситуации на Украине.

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