В МИД Украины выразили недовольство пунктом декларации G20 о конфликте в стране
- РИА Новости
«Украина благодарна партнёрам, которые пытались включить в текст сильные формулировки. В то же время... «Группе двадцати» нечем гордиться», — приводит РИА Новости слова Николенко в соцсетях.
Он выразил мнение, что участие украинской стороны помогло бы участникам лучше разобраться в ситуации.
Дипломат добавил, что принцип «ничего об Украине без Украины» по-прежнему ключевой.
Ранее сообщалось, что лидеры стран G20 признали различие взглядов и оценок ситуации на Украине.