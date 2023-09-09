Блогер Бадалян рассказал о том, как его задержали в Армении
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«Когда люди в масках заводят тебя в комнату и говорят: «Мика, ты стал слишком много и громко говорить, подумай над своим поведением» — все вопросы о причинах отпадают», — сказал Бадалян Sputnik Армения.
Задержание, по его словам, было «достаточно жёстким».
Он отметил, что для него важно отношение России, в том числе комментарии и реакция МИД.
Как стало известно ранее, блогер Мика Бадалян и обозреватель Радио Sputnik Армения Ашот Геворкян проходят по делу о незаконном обороте оружия в качестве свидетелей.