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Блогер Бадалян рассказал о том, как его задержали в Армении

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Блогер Мика Бадалян рассказал, как его задержали в Армении по подозрению в незаконном обороте оружия.
Блогер Бадалян рассказал о том, как его задержали в Армении
  • Gettyimages.ru

«Когда люди в масках заводят тебя в комнату и говорят: «Мика, ты стал слишком много и громко говорить, подумай над своим поведением» — все вопросы о причинах отпадают», — сказал Бадалян Sputnik Армения.

Задержание, по его словам, было «достаточно жёстким».

Он отметил, что для него важно отношение России, в том числе комментарии и реакция МИД.

Как стало известно ранее, блогер Мика Бадалян и обозреватель Радио Sputnik Армения Ашот Геворкян проходят по делу о незаконном обороте оружия в качестве свидетелей.

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