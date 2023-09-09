Зеленский: Запад пообещал поставить Киеву ещё больше ЗСУ Gepard

Украина получит от западных союзников ещё больше зенитных самоходных установок Gepard, чтобы защитить энергетические объекты.

Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.

«Есть очередная договорённость. Украина получит больше Gepard для защиты нашей энергетической системы», — сказал он.

Зеленский пообещал мобилизовать все силы, чтобы увеличить поставки средств противовоздушной обороны и физическую защиту объектов.

Ранее Минобороны Литвы заявило об отправке украинским войскам более 4,5 млн патронов в рамках военной помощи.