Зеленский: Запад пообещал поставить Киеву ещё больше ЗСУ Gepard
- Gettyimages.ru
Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.
«Есть очередная договорённость. Украина получит больше Gepard для защиты нашей энергетической системы», — сказал он.
Зеленский пообещал мобилизовать все силы, чтобы увеличить поставки средств противовоздушной обороны и физическую защиту объектов.
Ранее Минобороны Литвы заявило об отправке украинским войскам более 4,5 млн патронов в рамках военной помощи.