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Зеленский: Запад пообещал поставить Киеву ещё больше ЗСУ Gepard

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Украина получит от западных союзников ещё больше зенитных самоходных установок Gepard, чтобы защитить энергетические объекты.
Зеленский: Запад пообещал поставить Киеву ещё больше ЗСУ Gepard
  • Gettyimages.ru

Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.

«Есть очередная договорённость. Украина получит больше Gepard для защиты нашей энергетической системы», — сказал он.

Зеленский пообещал мобилизовать все силы, чтобы увеличить поставки средств противовоздушной обороны и физическую защиту объектов.

Ранее Минобороны Литвы заявило об отправке украинским войскам более 4,5 млн патронов в рамках военной помощи.

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