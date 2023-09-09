Гладков: ВСУ обстреляли село Староселье Краснояружского района

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные обстреляли село Староселье Краснояружского района.

«Под обстрел ВСУ попала окраина села Староселье Краснояружского района», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, пострадавших нет, однако была повреждена линия электропередачи.

«Под отключение попадают абоненты села Теребрено. Аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — добавил он.

Ранее губернатор Александр Богомаз заявил, что российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Брянской областью.