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Губернатор сообщил об уничтожении беспилотника ВСУ над Брянской областью

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Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Губернатор сообщил об уничтожении беспилотника ВСУ над Брянской областью
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов», — написал он в Telegram.

Богомаз сообщил, что беспилотник сбили на подлёте к Выгоничскому району, пострадавших и разрушений нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Валуйском городском округе российские средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат самолётного типа Вооружённых сил Украины. 

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