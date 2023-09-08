Губернатор сообщил об уничтожении беспилотника ВСУ над Брянской областью

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

AP

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«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов», — написал он в Telegram. Богомаз сообщил, что беспилотник сбили на подлёте к Выгоничскому району, пострадавших и разрушений нет. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Валуйском городском округе российские средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат самолётного типа Вооружённых сил Украины.