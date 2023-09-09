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Российские войска отразили 56 атак ВСУ на Донецком направлении в течение недели

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Российские войска отразили 56 атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении в течение недели.
Российские войска отразили 56 атак ВСУ на Донецком направлении в течение недели
  • РИА Новости

Об этом сообщает Минобороны России.

Утверждается, что на направлении уничтожены более 2,1 тыс. украинских военных.

«Уничтожены более 2,1 тыс. военнослужащих, 23 танка и других боевых бронированных машин, 45 автомобилей, а также 30 орудий полевой артиллерии», — говорится в сводке.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что армия Украины не справляется с большими потерями и многочисленными ранеными, в том числе по причине коррупции в украинском Минздраве.

Также генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что солдатам украинской армии в зону боевых действий продолжают поступать наркотические вещества.

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