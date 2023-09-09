Гагин: ВСУ не смогли прорвать оборону российских сил под Новодонецким
- AP
Об этом он рассказал ТАСС.
«На протяжении более чем недели противник высыпал огромное количество артиллерии в надежде ослабить нашу оборону под Новодонецким. Не вышло», — сказал он.
Единственным «достижением» ВСУ Гагин назвал «гигантские потери» среди украинских военных.
По его словам, такая же ситуация и в районе населённого пункта Урожайное.
Ранее Гагин заявил, что киевские власти перебросили для участия в боях под Артёмовском около сотни мобилизованных полицейских.