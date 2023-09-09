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Гагин: ВСУ не смогли прорвать оборону российских сил под Новодонецким

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Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что украинским военным не удалось прорвать оборону российских войск в районе Новодонецкого, несмотря на многодневные интенсивные артиллерийские удары.
Гагин: ВСУ не смогли прорвать оборону российских сил под Новодонецким
  • AP

Об этом он рассказал ТАСС.

«На протяжении более чем недели противник высыпал огромное количество артиллерии в надежде ослабить нашу оборону под Новодонецким. Не вышло», — сказал он.

Единственным «достижением» ВСУ Гагин назвал «гигантские потери» среди украинских военных.

По его словам, такая же ситуация и в районе населённого пункта Урожайное.

Ранее Гагин заявил, что киевские власти перебросили для участия в боях под Артёмовском около сотни мобилизованных полицейских.

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