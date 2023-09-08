Турецкий эксперт Оймен назвал крайне низкими шансы Армении на вступление в НАТО

Шансы Армении на вступление в НАТО крайне низки из-за возможности вето со стороны Турции и других стран. Об этом заявил бывший представитель Турции в Североатлантическом альянсе Онур Оймен.

Ранее глава Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер выступил с предложением к Армении присоединиться к Североатлантическому альянсу.

«Армении потребуется провести много изменений. На мой взгляд, в нынешних глобальных и региональных условиях такая тема в повестку дня НАТО войти не может», — приводит РИА Новости его слова.

Оймен подчеркнул, что для вступления в альянс необходимо согласие всех членов НАТО.

«В случае, если ряд стран используют право вето, Армения не будет принята в НАТО», — добавил он.

По мнению Оймена, шансы Еревана на вступление в альянс крайне низки, «не стоит даже предполагать, какие будут результаты возможного голосования».

4 сентября заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян сообщил, что НАТО официально не приглашало Армению примкнуть к блоку, однако Ереван намерен продолжать сотрудничество с альянсом.